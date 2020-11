Zur Aufarbeitung würden nicht nur "die Erfahrungen" aus dem jüngsten 0:6-Untergang in Spanien gehören, sondern auch "die Gesamtentwicklung der Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren". Löws langjähriger Weggefährte Bierhoff hatte schon unmittelbar nach dem Tiefschlag in Sevilla, der zweithöchsten Niederlage in der DFB-Historie, dem sichtbar gezeichneten Bundestrainer das Vertrauen ausgesprochen. Dem DFB-Präsidium scheint diesmal mit dem Blick auf die im kommenden Sommer anstehende EM mit drei Gruppen-Heimspielen in München ein einfaches "Weiter so" aber nicht genug. Der Vertrag mit Löw läuft noch bis zur WM 2022.