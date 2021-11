Bundestrainer Hansi Flick berief am Freitag insgesamt 27 Profis für die WM-Qualifikationsspiele am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Eriwan gegen Armenien, darunter vier Torhüter um Kapitän Manuel Neuer. Das Ticket für die WM 2022 in Katar hatte die DFB-Auswahl bereits Anfang Oktober gelöst.