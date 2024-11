DFB-Debüt für Winkler: Wück heizt Kampf zwischen Pfosten an

Sophia Winkler wird gegen die Schweiz im Tor der DFB-Frauen debütieren. Sie heizt damit das muntere Casting des Bundestrainers um die Position zwischen den Pfosten weiter an.

Die deutschen Fußballerinnen führen im ersten Spiel unter Bundestrainer Wück in England schnell mit 3:0. Am Ende wird es bei dem Sieben-Tore-Spektakel in Wembley aber knapp.

25.10.2024 | 8:15 min