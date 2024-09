DFB-Elf in der Nations League: Kapitän Kimmich hat viel vor

Dem stets bis in die Haarspitzen motivierte Vollprofi vom FC Bayern , der mit seiner Verbissenheit und seinem Ehrgeiz bisweilen die Mitspieler fast nerven kann, sieht in den Nations-League-Spielen gegen Ungarn in Düsseldorf ( Samstag 20.45 Uhr/ZDF ) und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam (20.45 Uhr) eine Chance, diesen Siegeswillen auszuleben. Gerade auch in diesem Wettbewerb.