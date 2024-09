Hierarchie im DFB-Team: Fahndung nach Führungskräften

Vielen Nationalspielern kommt es so vor, als sei in der DFB-Auswahl auf einmal alles anders, obwohl Bundestrainer Julian Nagelsmann 20 EM-Akteure in seinen 23-köpfigen Kader für die Nations-League-Spiel gegen Ungarn in Düsseldorf (Samstag 20:45 Uhr/live im ZDF) und die Niederlande in Amsterdam (Dienstag, 20:45 Uhr) berufen hat.