Damit meinte der bestens erholt wirkende Flick, im blütenweißen Hemd erschienen, jene Helferschar, die sich uniform sportlich in schwarzen T-Shirts erst am Stehtisch, später auch am Podium um ihn gruppierten.



Einziger Überlebender aus der Löw-Ära ist Co-Trainer Marcus Sorg, den Flick unbedingt dabei haben wollte. Neu im Stab sind dessen aus München geschätzter Zuarbeiter Danny Röhl, der zunächst in einer Doppelfunktion für den SC Freiburg und DFB arbeitende Schweizer Andreas Kronenberg als Torwarttrainer und der als Spezialist für Standardsituationen geholte Däne Mads Buttgereit. Hermann Gerland soll als Scout eingebunden werden.