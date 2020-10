Aber ein Perpetuum mobile ist der Dampfmacher und Ballverteiler eben auch nicht: Kimmich ging am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (4:3) nach 65 Minuten vom Feld - und wird am Montag auch nicht beim Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft in Köln erwartet. Kimmich ist nicht der Einzige, der für das Freundschaftsspiel der DFB-Auswahl gegen die Türkei in Köln (Mittwoch 20:45 Uhr) geschont wird.