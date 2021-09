Das bestätigte Flick am Samstag. Außenverteidiger Robin Gosens, der sich gegen Liechtenstein kurz vor Schluss am Fuß verletzt hatte, wird dagegen im WM-Qualifikationsspiel gegen den Tabellenführer der Gruppe ausfallen. Die Kapselverletzung lässt aber womöglich einen Einsatz im dritten Länderspiel am Mittwoch in Reykjavik gegen Island zu. Für Gosens könnte der Hoffenheimer David Raum zum Debüt im A-Team kommen.