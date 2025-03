Bundestrainer Julian Nagelsmann plant für das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Italien größtenteils mit den Siegern von Mailand. "Wir werden ein bisschen was anpassen, aber natürlich nicht alles neu machen", sagte Nagelsmann vor dem Abschlusstraining für die zweite K.o.-Partie am Sonntag (20.45 Uhr) im ausverkauften Dortmunder Stadion. Der beim 2:1 in Mailand herausragende Siegtorschütze Leon Goretzka werde wieder beginnen. Viel mehr mochte Nagelsmann zu Personalfragen nicht verraten.