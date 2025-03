Im ersten Moment schien Tim Kleindienst ein bisschen begriffsstutzig. Dass der 29-Jährige im Länderspiel-Klassiker gegen Italien (2:1) beinahe ja zwei Tore erzielt hätte - mit dieser These konnte ein Torjäger nicht wirklich etwas anfangen. Ihm war nach dem Viertelfinalhinspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion nur sein Ausgleichstreffer in Erinnerung.