Italiens Hoffnungsträger Tonali: Außen Pirlo, innen Gattuso

Im Nations-League-Rückspiel gegen Deutschland am Sonntag wird es bei Italien vor allem auf einen Mann ankommen: Sandro Tonali. Dessen Geschichte ist bemerkenswert.

Italiens Sandro Tonali jubelt nach seinem Tor zum 1:0 gegen Deutschland. Quelle: action press

In Minute neun des Viertelfinal-Hinspiels der Nations League zwischen Italien und Deutschland war die Rückkehr von Sandro Tonali ins Stadion Giuseppe Meazza von Mailand im Grunde schon perfekt. Nach einer ersten Druckphase der DFB-Elf schloss der Spielmacher den ersten Konter der Azzurri zur 1:0-Führung ab. Zwar verloren die Italiener Teil eins des doppelten Länderspielklassikers in der Nations League noch mit 1:2. Trotzdem zählt Tonali zu den Gewinnern von San Siro.

Tonali im Hinspiel bester Italiener

In einem Duell, das für Italien als nächste Standortbestimmung galt, nahm der 24-Jährige das Heft in die Hand. Fast jeder Angriff der Elf von Luciano Spalletti, die sich lange nur auf Konter beschränkte, ging vom Ex-Spieler und bekennenden Fan der AC Mailand aus. Italiens Gazetten stuften Tonali einheitlich als besten Spieler seines Teams ein. Der "Corriere della Sera" machte ihn in seiner Benotung als "Mister Überall" aus:

In seinem alten Stadion schießt Sandrino sofort ein Tor. Kämpft, steckt ein und teilt aus, probiert es immer wieder. „ Corriere della Sera

Die Beurteilung ist zutreffend: Tonali war überall. Selbst für eine leichte Schubserei mit DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger war sich der 1,80-Meter-Mann von Newcastle United nicht zu schade. Irgendwie muss "Sandrino" ja auch seinem Vorbild gerecht werden.

Kleindienst und Goretzka treffen, im Tor liefert Baumann eine Klasseleistung: Mit dem 2:1 gegen Italien erspielte Deutschland fürs Viertelfinal-Rückspiel eine Top-Ausgangslage. 20.03.2025 | 8:55 min

Italien mit Defiziten bei der Physis

Denn obwohl viele Fans in Tonali optisch und spielerisch den neuen Andrea Pirlo erkennen, identifiziert sich Italiens Taktgeber vielmehr mit Milan-Ikone Gennaro Gattuso. Nach seinem Wechsel von seinem Jugendklub Brescia zu den Rossoneri im Sommer 2020 fragte der Jungspund sein Idol sogar höchstpersönlich, ob er dessen Nummer 8 übernehmen dürfte. Der sagte natürlich ja.

Sandro Tonali Geboren am 8. Mai 2000 in Lodi (Lombardei)



Profivereine: Brescia Calcio (2017 bis 2020), AC Mailand (2020 bis 2023), Newcastle United (seit Juli 2023)



Länderspielbilanz: 22 Spiele, zwei Tore



Bilanz Nations-League-Saison 2024/25: Sieben Einsätze (620 Minuten), zwei Tore, zwei Vorlagen



Größte Erfolge: Italienischer Meister 2022, englischer Ligapokalsieger 2025, U19-Vize-Europameister 2019

Denn ein bisschen mehr Gattuso täte Fußball-Italien gerade nicht schlecht. Wie beim 1:3 in Frankreich im November im letzten Nations-League-Gruppenspiel zog die Spalletti-Elf im ersten Kräftemessen mit Goretzka, Rüdiger und Co. den Kürzeren in puncto Physis.

Wundervolle Vorlage in Frankreich

Dass indes auch eine gute Portion Pirlo-Genie in ihm steckt, zeigte Tonali bei seinem Comeback für die Squadra Azzurra. In Spiel eins nach der schwachen EM in Deutschland lag Italien schon nach 13 Sekunden gegen Frankreich zurück. Tonali zuckte kurz mit den Schultern - und lieferte eine spektakuläre Hackenvorlage für Federico Dimarco, der mit dem Volleyschuss zum 1:1-Ausgleich den wohl schönsten Spielzug der Nations-League-Saison vollendete.

Nations League vergangenen September: Die Franzosen gehen gegen Italien nach nur 13 Sekunden in Führung und verlieren am Ende dennoch die Partie. Dimarco leitete die Wende mit einem spektakulären Treffer ein. 07.09.2024 | 2:59 min

Das 3:1 von Paris war für Italien ein unverhoffter Euphorie-Boost nach den mauen EM-Auftritten - vor allem dank Tonali, der auch Coach Spalletti verzückte: "Wir können sagen, dass wir endlich einen großartigen Spieler zurückhaben, Sandro Tonali."

Er war fantastisch. Ich hatte keine Zweifel. „ Italiens Trainer Spalletti

Gesperrt wegen illegaler Sportwetten

Die EM hatte Tonali wegen der Verstrickung in illegale Sportwetten verpasst. Für zehn Monate zog ihn die FIFA im Oktober 2023 aus dem Verkehr. Seine Sperre reduzierte sich, weil Tonali einem umfangreichen Maßnahmenprogramm zur Rehabilitation zustimmte.

Zugleich regte sein Fall ein Umdenken im Umgang mit Wettsündern an. Italiens Fußballverband will Spielsucht primär als Erkrankung verstehen - und betroffenen Sportlern mit individuellen Hilfsangeboten zur Seite stehen statt ihnen mit jahrelangen Sperren und Stigmatisierung noch mehr zu schaden.

Italien hatte im November auf den letzten Metern den Gruppensieg aus der Hand gegeben. Die Squadra Azzurra unterlag 1:3 gegen Frankreich, das sich damit den Platz an der Sonne sicherte. 18.11.2024 | 2:59 min

Tonali gibt sich geläutert

Tonali zeigt sich willens, seine Chance zu nutzen. "Ich werde die Erinnerung an dieses Jahr, in dem ich nicht auf dem Platz stehen durfte, immer mit mir tragen", schwört der Pirlo mit dem Gattuso-Herzen.

Sein Wechsel nach England im Sommer 2023 trug dazu bei, dass Tonali den Hass auf seine Person vor allem im Netz zu spüren bekam und nicht persönlich. Seit seiner Rückkehr halten sich Spott und Kritik jedoch im Rahmen. Sicher auch, weil längst klar ist, wie schmerzlich Tonali den Azzurri und Newcastle gefehlt hat.