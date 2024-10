Debütanten dürfen ran: Kleindienst oder Burkardt im Sturm

Nachdem der Tross der deutschen Nationalmannschaft von Nürnberg nach Sarajewo flog, ging es für das nächste Nations-League -Spiel in Bosnien und Herzegowina (Freitag, 20:45 Uhr) sogleich in die ehemalige Bergarbeiterstadt Zenica, wo zwar nur 13.500 Zuschauer ins nostalgisch anmutende Stadion Bilino Polje passen, aber die Anforderungen an internationale Begegnungen erfüllt werden. Ganz im Gegensatz zu den Arenen in Sarajewo.