Nations League: Deutschland im Torrausch gegen Bosnien-H.

Am 22. November wird der DFB-Auswahl in Nyon ein Gruppenzweiter als Gegner für das Viertelfinale der Nationenliga im März zugelost , das erklärte Ziel von Bundestrainer Nagelsmann ist die Endrunde im Juni. Zum Jahresabschluss geht es am Dienstag in Budapest gegen Ungarn. Die Partie wird um 20:45 Uhr angepfiffen ( live im ZDF ab 20:15 Uhr ).