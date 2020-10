Beim Comeback der Erstbesetzung um den Bayern-Block hat Joachim Löw mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den ersten Sieg in der Nations League bejubeln können. Beim am Ende noch recht wackligen 2:1 (1:0) gegen die Ukraine im Corona-Risikogebiet Kiew waren am Samstagabend vor 17.573 Zuschauern Matthias Ginter (20. Minute) und Leon Goretzka (49.) mit ihren Toren Löws Matchwinner.



Nach dem Anschlusstor von Ruslan Malinowski (76.) per Foulelfmeter war aber erneut die Gefahr vorhanden, auch im vierten Länderspiel nach der Corona-Pause gegen einen stark ersatzgeschwächten Gegner wieder einen Vorsprung zu verspielen. Mit dem Pflichtsieg wahrte die DFB-Auswahl die Chance, in der Nationenliga mit Spanien um den Gruppensieg kämpfen zu können. Schon am Dienstagabend (20.45 Uhr) steht in Köln gegen die Schweiz das nächste Punktspiel auf dem Programm.