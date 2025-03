Deutschland - Italien: DFB-Elf in Nations-League-Finalrunde

Maximilian Mittelstaedt (Deutschland) und Giovanni Di Lorenzo (Italien) kämpfen um den Ball. Quelle: ddp

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten gegen Angstgegner Italien in der Viertelfinal-Rückbegegnung der Nations League 3:3 (3:0) unentschieden gespielt. Das Hinspiel hatte die Nagelsmann-Elf am vergangenen Donnerstag mit 2:1 in Mailand gewonnen. In der Finalrunde trifft die DFB-Elf im Juni auf Portugal.

DFB-Elf startet druckvoll

Die Treffer für Deutschland erzielten Joshua Kimmich (30./Foulelfmeter), Jamal Musiala (35.) und Tim Kleindienst (45.). Moise Kean hatte zunächst für Italien auf 1:3 (49.) und dann auf 2:3 (69.) verkürzt, bevor Raspadori in der 95. sogar noch per Handelfmeter der Ausgleich zum 3:3 gelang.

Kleindienst und Goretzka treffen, im Tor liefert Baumann eine Klasseleistung: Mit dem 2:1 gegen Italien erspielt Deutschland fürs Viertelfinal-Rückspiel eine Top-Ausgangslage. 20.03.2025 | 8:55 min

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte am Sonntagabend im Viertelfinal-Rückspiel im Dortmunder Signal-Iduna-Park zunächst dort weitergemacht, wo sie am vergangenen Donnerstag in San Siro aufgehört hatte.

Die DFB-Elf setzte Italien von Beginn an mit hohem Pressing unter Druck und begann mit viel Tempo. Maximilian Mittelstädt bediente mit einem flachen Zuspiel zentral Goretzka, der sich das Leder dann aus der Luft nahm. Der Schuss ging knapp rechts vorbei, Donnarumma musste noch nicht eingreifen. Auch Italien versteckte sich keineswegs und kam kurz danach zum ersten Mal gefährlich vor den deutschen Kasten. Tah rettete in höchster Not vor dem einschussbereiten Kean.

Donnarumma mit Glanzparade

Die Nagelsmann-Elf ging im ausverkauften Dortmunder Stadion nach einer halben Stunde durch einen Foulelfmeter von Joshua Kimmich verdient in Führung. Kleindienst war zuvor zu Fall gekommen. Auch danach setzte die DFB-Elf ihr druckvolles Spiel fort und kam durch Kleindienst nur vier Minuten später zu einer weiteren Großchance. Donnarumma parierte den Kopfball zunächst bravourös.

In letzter Minute nutzt Spanien seine Überzahl und rettet gegen die Niederlande ein 2:2. Mikel Merino ist der gefeierte Mann. 21.03.2025 | 2:59 min

Nach der anschließenden Ecke nutzte Musiala die Verwirrung in der italienischen Abwehr zum 2:0 (35.). Italien hatte dem deutschen Angriffswirbel in dieser Phase kaum etwas entgegenzusetzen. Italien wirkte geschockt und Tim Kleindienst gelang mit einem Kopfball noch vor der Pause das 3:0. Wie bei den vorangegangenen Treffern war erneut Joshua Kimmich maßgeblich an der Entstehung beteiligt.

Große Sorglosigkeit in deutscher Abwehr

Die Sorglosigkeit der deutschen Hintermannschaft nutzte Italiens Moise Kean direkt nach der Pause zur Ergebniskorrektur (49.) Als abermals Kean zum 2:3 (69.) für Italien traf, begann das große Zittern für Deutschland. Das steigerte sich nach dem 3:3 von Raspadori in der Nachspielzeit.

Am Ende überstand die DFB-Elf die Druckphase der Gäste mit reichlich Glück. Deutschland trifft am 4. Juni im Halbfinale auf Portugal (live im ZDF). Die Portugiesen schalteten am Sonntagabend Dänemark im Rückspiel mit 5:2 n.V. aus. Das Finale der Nations League steigt am 8. Juni. Alle Spiele des Final-4-Turniers werden jeweils in einer Zusammenfassung auf ZDFheute zu sehen sein.