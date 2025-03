Deutschland - Italien: Fans zwischen Rivalität und Respekt

Nach Italiens Halbfinalsieg gegen die DFB-Elf gehörte der mittlerweile zweifache Papa aber zu jenen knapp 10.000 Tifosi, die dem späteren Weltmeister einen spontanen Empfang bei der Rückkehr in Duisburg bereiteten. Das Banner, das Faragò und Costa für den Stadionbesuch am Sonntagabend vorbereitet haben, hat eine klare Botschaft: "Come nel 2006. Forza Azzurri" - wie damals, 2006 in Dortmund, soll es im Rückmatch also laufen. "Wir wollen den Jungs klarmachen, dass uns Italienern hier in Deutschland viel an diesem Spiel liegt", meint Faragò. Und spricht damit vielen der über 645.000 "Pass-Italiener" im Lande aus der Seele.