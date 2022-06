Die deutsche Elf setzte mit Blick auf die WM in Katar (21. November - 18. Dezember) ein strahlendes Ausrufezeichen. In dieser Form sollte die Vorrundengruppe mit Japan (23. November), Spanien (27. November) und neuerdings Costa-Rica (1. Dezember) allemal machbar sein. Bis dahin will Bundestrainer Hansi Flick in den Nations-League-Partien gegen die überraschend die Tabelle anführenden Ungarn (23. September) und in England (27. September) an der "einen oder anderen Stellschraube" drehen.