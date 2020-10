Dass die Dreierkette derzeit die bevorzugte Grundformation ist, hat personelle Folgen: Dass Kai Havertz sich so schwer tut, auf Einsatzzeiten zu kommen, der zuletzt an Corona erkrankte Ilkay Gündogan vergleichsweise selten zur Startelf gehört oder Leon Goretzka so lange brauchte, um in der Hierarchie aufzusteigen, hat mit dieser Taktik zu tun, denn ein zusätzlicher Verteidiger blockiert schlicht einen freien Platz für kreativere Vorderleute.