Die Schweiz ging zunächst mit 2:0 in Führung. Mario Gavranovic eröffnete den Reigen in der 5. Minute, Remo Freuler erhöhte in der 26. Minute. Nur zwei Minuten später schaffte Timo Werner den Anschluss. Nach der Pause traf Kai Havertz zum Ausgleich (55.), ehe Gavranovic die Nati wieder in Front schoss (57.). Serge Gnabry erzielte drei Minuten später den erneuten Ausgleich. In der Nachspielzeit sah der Schweizer Fabian Schär noch die Gelb-Rote-Karte.