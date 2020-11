Die Nationalmannschaft Spaniens tanzte anders als der glorreiche Vereinsfußball in den Nachkriegsdekaden bis hinein in die 80er Jahre lange in der zweiten Reihe des Weltfußballs. Während die Iberer zumeist nicht in die finalen Runden großer Turniere einzogen, glänzte Deutschland damals schon regelmäßig erfolgreich als Turniermannschaft auf großer Bühne.