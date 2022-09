Derjenige mit den meisten Länderspielen soll beim "WM-Startschuss" (Flick über die Ungarn-Partie) diesmal anstelle des wegen eines positiven Corona-Tests abgereisten Manuel Neuer die Kapitänsbinde tragen. Was also Thomas Müller (116) zum ersten deutschen Spielführer machen dürfte, der am Arm die Botschaft "One Love" sendet. Eine Einsatzgarantie erhielt Marc-André ter Stegen im Tor, der eben die Nummer zwei sei, wie Flick klarstellte. In Leipzig braucht er auf jeder Position die Besten - das ist die Message.