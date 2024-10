Nations League: 48. Duell Deutschland - Niederlande

Die DFB-Auswahl ist in der Nations League auf einem guten Weg, sich erstmals für das Final-Four-Turnier um den Titelgewinn im Juni 2025 zu qualifizieren. Nach dem 2:1-Sieg in Bosnien-Herzegowina führt das Nagelsmann-Team mit sieben Punkten die Gruppe 3 der A-Liga vor den Niederlanden (5), Ungarn (2) sowie Bosnien-Herzegowina (1) an. Mit einem Heimsieg am Montag wäre das Viertelfinale vorzeitig erreicht.