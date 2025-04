Nations-League: Cerci leitet Kantersieg gegen Schottland ein

Erst gewackelt, dann geglänzt: Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück hat das Nations-League -Rückspiel gegen Schottland am Dienstag mit 6:1 (0:1) gewonnen. Das Hinspiel vor vier Tagen gewannen die DFB-Frauen 4:0 gewonnen.

Vor 16.000 Zuschauern in Wolfsburg lieferte die deutsche Auswahl vor der Pause einen durchwachsenen Auftritt und geriet durch den Treffer von Caroline Weir (40.) in Rückstand. Die überragende Selina Cerci (51./56./76.) und die eingewechselte Giovanna Hoffmann (63./65.) sorgten aber für eine starke Antwort im zweiten Durchgang. Außerdem erzielte Frankfurts Laura Freigang mit der Hacke einen Treffer (67.).

Für die deutschen Fußballerinnen war es der dritte Sieg im vierten Nations-League-Spiel. Auf dem Weg zur EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) bleiben Wücks Spielerinnen noch die Testspiele gegen die Niederlande (30. Mai) in Bremen und gegen Österreich (3. Juni) in Wien.