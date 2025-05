DFB-Kader für Nations League: Nagelsmann improvisiert

Deutschland trifft im Halbfinale am 4. Juni (21 Uhr live im ZDF) in München auf Portugal. Vier Tage später steigt in der Allianz Arena das Endspiel, in dem Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich warten würden. Das Finale sei das Ziel, betonte Nagelsmann, "aber wir dürfen keinen Meter weniger gehen als in den Top-Momenten im Viertelfinale gegen Italien."