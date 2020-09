Dummerweise verließ ihn gegen Spanien am Ende der Mut, als er seine beiden Stürmer Sané und Werner opferte und dafür mit Ginter und Robin Koch zwei weitere Verteidiger brachte. Folge: Es gab gar keine Entlastung mehr. Taktgeber Toni Kroos war sogar so irritiert, dass er zwischenzeitlich in Richtung von Löws Assistenztrainer Marcus Sorg rief: „Marcus? Wie spielen wir jetzt?“ Am besten gegen die Schweiz nicht so passiv und nicht so konfus wie in der Schlussphase gegen Spanien.