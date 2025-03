Amiri und Burkardt nominiert: Mainzer Schub für DFB-Team

Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023) heißen die bisherigen Nations-League-Sieger. Vorbild für Deutschland sind die Spanier, die ein Jahr nach dem Gewinn der Nations League in Deutschland Europameister wurden.



Das Final Four würde bei einem Erfolg gegen die Italiener vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart ausgetragen; also eine Art Mini-EM ein Jahr nach der Heim-EM. In die Bredouille kämen dann Spieler von Borussia Dortmund und Bayern München, weil bereits am 14. Juni die Klub-WM in den USA beginnt.