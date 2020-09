Löw ist bekannt dafür, in der Kommunikation mit den Klubs größtmögliche Kompromissbereitschaft zu zeigen. Der Verzicht auf ein halbes Dutzend Leistungsträger aus München und Leipzig war ein klares Signal, die Belastung der insgesamt acht angesetzten Länderspiele von September bis November auf möglichst viele Schultern zu verteilen.



Was nichts an den hohen Zielen ändert. "Die oberste Priorität hat die EM im nächsten Jahr", sagt der Bundestrainer, "weil ich erfahrungsgemäß weiß, was so ein Turnier an Belastung mit sich bringt."