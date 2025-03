Baumann oder Nübel: Wer ist der Beste fürs DFB-Tor?

Beim ersten Training der Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund ließ sich die Torwart-Hierarchie für den Klassiker gegen Italien noch nicht entschlüsseln. Oliver Baumann oder Alexander Nübel - wen stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann im Nations-League-Viertelfinale ins DFB-Tor?

Ter Stegen fällt weiter aus

Klar ist: Nagelsmanns Entscheidung muss sitzen, wenn er das DFB-Team in Abwesenheit des weiterhin verletzten Stammkeepers Marc-André ter Stegen erstmals ins Final Four der Nationenliga führen will.