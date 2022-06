Die Männer-Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick tritt an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ live im ZDF) in München zum 2. Gruppenspiel in der Nations League gegen England an. Dabei tragen die Kicker die Herren-Version der EM-Trikots der deutschen Fußballerinnen. Mit der Aktion macht die Männer-Auswahl auf die anstehende Titelmission der DFB-Frauen in England (6. bis 31. Juli) aufmerksam.