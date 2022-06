Allerdings muss die DFB-Elf einige Hindernisse bewältigen. In Bologna sind am Samstag Temperaturen von über 30 Grad angesagt, viele Stars wie Neuer oder Thomas Müller haben seit drei Wochen kein Spiel bestritten. "Wir haben versucht, den Wettkampf zu simulieren. Aber natürlich ist es nicht so einfach, schnell wieder in den Rhythmus zu kommen", so Flick. Angesichts der Temperaturen wird er wohl seine fünf Wechselmöglichkeiten ausnutzen: ""Wenn einer müde wird, nehme ich ihn runter."