Denn auf Kimmich konnte er immer setzen: Seit 2016 fehlte das Perpetuum mobile des deutschen Fußballs nur in vier Länderspielen. 49 Startelfauftritte waren es zuvor. Und eigentlich waren "K&K", also Kimmich und Kroos, immer dann für die DFB-Auswahl am Ball, wenn es ernst wurde: So auch beim 2:1-Arbeitssieg vor einem Monat gegen die Ukraine in Kiew, als Löw wegen seiner vielen Rochaden unter Beschuss geriet.