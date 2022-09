Mit nur einem Sieg aus sechs Gruppenspielen hatte das DFB-Team den Sieg in Gruppe 3 schon vor der Partie verpasst. Mit einem 2:0-Erfolg in Ungarn setzte sich Italien am letzten Spieltag an die Spitze und steht in der Finalrunde. Das letzte Testspiel vor der WM bestreiten die Deutschen im Rahmen des Trainingslagers am 16. November in Oman.