Three Lions unter Druck: Playoffs statt WM-Quali für Tuchel?

Nach der empfindlichen 1:2-Niederlage gegen Griechenland in Wembley vor einem Monat stehen die Three Lions unter Druck. Noch so ein Defensiv-Debakel wie am 10. Oktober könnte der Stimmung im Mutterland des Fußballs einen erheblichen Dämpfer verpassen. Derzeit führen die Griechen die Gruppe 2 der B-Liga mit drei Punkten vor England an. Die Engländer müssen also gewinnen, wenn sie die Gruppe noch als Erste beenden wollen.