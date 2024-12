Nations League: Final-Turnier in Deutschland oder Italien

Entscheidung am 23. März

Die deutsche Nationalmannschaft tritt am 20. März zunächst in Mailand an, am 23. März kommt es zum Rückspiel in Dortmund. Als Spielorte für das Finalturnier sind München und Stuttgart vorgesehen. Sollte sich die Auswahl von Julian Nagelsmann gegen die Squadra Azzurra durchsetzen, wäre zunächst am 4. Juni der Sieger des Viertelfinals zwischen Portugal und Dänemark der Gegner.