Sicherheitsspiel: Israel-Spiel in Paris mit kurzem Tumult

Nach den gewaltsamen Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam hatten die Verantwortlichen für das Spiel in Paris die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt. Rund 4.000 Polizisten sicherten die Begegnung im Vorort Saint-Denis, 1.600 Sicherheitskräfte arbeiteten in der Spielstätte. Bereits im Stadionumfeld führten sie strenge Kontrollen durch. In der Nähe der errichteten Pufferzone kam es zu einer propalästinensischen Demonstration mit über 300 Menschen.