DFB-Frauen weiter auf der Suche nach Konstanz

Eine perfekte Rasenfläche sieht sicherlich anders aus als im Rat-Verlegh-Stadion von Breda. Doch Beschwerden darüber führte kaum eine deutsche Fußballerin, die am Freitagabend beim 2:2 zum Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande mitgespielt hatte. Auch das Spiel der deutschen Frauen-Nationalteam hat ein bisschen was von einem Flickenteppich, bei dem nicht alles gut aussieht.

Die deutsche Frauen-Nationalelf ist mit einem Unentschieden in die Nations League gestartet. In Breda gab es ein 2:2 gegen die Niederlande.

Kapitänin Gwinn nicht zufrieden

Es bleibt generell dabei: Licht und Schatten wechselten sich bislang in jedem Länderspiel ab. Auch gegen England (4:3), Australien (1:2), Schweiz (6:0) und Italien (1:2) gingen die DFB-Frauen durch ein Wellenbad. Und so war Kapitänin Giulia Gwinn trotz der gerechten Punkteteilung nicht zufrieden. "Wir müssen einfach lernen, unser Momentum zu nutzen."

Lehrmomente beim 2:2

Und so kam, was kommen musste: Als Sarai Linder und Bühl sich anfängerhaft düpieren ließen, köpfte Beerenstyn zum 2:2 ein (66.).Wück fand deutliche Worte für das Fehlverhalten in dieser Szene: "Da sind die Mädels viel zu lasch an der Frau. Das sind Lehrmomente."