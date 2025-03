Das Finalturnier der UEFA Nations League wird vom 4. bis 8. Juni 2025 in München und Stuttgart ausgetragen. Wenn das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Halbfinale gegen den Europameister von 2018 gewinnt, steht das Finale am Pfingstsonntag in München an. Das ausgegebene Ziel der DFB-Elf bei dieser "Mini-EM", ist ganz klar den ersten Titel seit dem FIFA Confederations Cup 2017 zu gewinnen.