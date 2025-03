Mario Balotelli feiert extrovertiert seine beiden Treffer gegen die DFB-Elf bei der EM 2012. Quelle: dpa

Wenn Deutschland gegen Italien spielt, macht schnell die schon etwas abgenutzte Bezeichnung des "Klassikers" die Runde. Fakt ist: Beide Mannschaften stehen sich im Viertelfinale der Nations League am Donnerstag (20:45 Uhr) zum 38. und am Sonntag (20:45 Uhr) im Rückspiel zum 39. Mal gegenüber.

Erstes Aufeinandertreffen am Neujahrstag 1923

Zum ersten Mal sind sich beide Länder an einem Tag begegnet, an dem heutzutage wohl nur in der englischen Premier League Fußball gespielt wird: An Neujahr 1923 in Mailand. Das erste Aufeinandertreffen der großen Fußball-Nationen endete 3:1 für Italien. Im DFB-Tor stand "Club"-Legende Heiner Stuhlfauth, der damals als einer der besten Keeper der Welt galt und sechs Jahre später - wieder gegen Italien - zum Rekordnationalspieler avancierte.

Italien gilt es zu besiegen auf dem Weg ins Final-Turnier der Nations League. Das DFB-Team bereitet sich in Dortmund auf die erste Viertelfinal-Begegnung gegen den Erzrivalen vor. 18.03.2025 | 1:51 min

Es war das erste von insgesamt 26 Testspielen. Fünfmal traf man sich zudem bei einer WM, viermal bei einer EM. Vor den beiden Viertelfinal-Spielen in dieser Woche stand man sich in der Nations League bisher zweimal gegenüber. Einige dieser Spiele zwischen dem DFB-Team und der Squadra Azzurra sind in Erinnerung geblieben.

Gedenktafel im Azteken-Stadion

Allen voran das "Jahrhundertspiel" bei der WM 1970 in Mexiko-Stadt, an das gar eine Gedenktafel am Azteken-Stadion erinnert. Das Halbfinale gilt als eines der dramatischsten Spiele der Fußballgeschichte. 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sahen bei über 40 Grad den 4:3-Erfolg der Italiener nach Verlängerung.

Ebenso dramatisch wie unglücklich für das deutsche Team endete 36 Jahre später das WM-Halbfinale in Dortmund. 118 Minuten beharkten sich beide Mannschaften auf hohem Niveau, ehe Fabio Grossos Linksschuss die dem Fußball-Wahn ergebene schwarz-rot-goldene Seele durchbohrte und den Traum vom Heimtitel zerstörte.

Horror-Bilanz gegen Italien bei großen Turnieren

Es sollte bis zum EM-Viertelfinale am 2. Juli 2016 dauern, ehe sich Deutschland zum ersten Mal bei einem großen Turnier gegen Italien durchsetzen konnte. Zuvor schaute man sich als DFB-Fan noch den posierenden Testosteron-Bolzen Mario Balotelli im EM-Halbfinale 2012 an. Und natürlich auch den buchstäblich abdrehenden Marco Tardelli nach seinem vorentscheidenden Treffer im WM-Finale 1982. Gegen Italien bei EM oder WM den Kürzeren ziehen? Ein Klassiker.

Simone Zaza schießt seinen Elfer im EM-Viertelfinale gegen Deutschland 2016 in den Nachthimmel von Bordeaux. Vorausgegangen war ein bizarrer Anlauf des Italieners. Quelle: AP

Bis eben zu jenem 6:5 i.E. im französischen EM-Sommer 2016, als Manuel Neuer zwei Strafstöße parieren konnte und zuvor seinen Logenplatz bei Simone Zazas Tanz-Elfmeter mit dem Trippelschritt-Anlauf genießen durfte. Jener bezeichnete diesen Moment später als den peinlichsten seiner Karriere.

Denkwürdig war auch die Begegnung am 31. März 2020. Denn es gab keine, da das Spiel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion zu Beginn der Corona-Pandemie "gemäß der Vorgaben der bayrischen Staatsregierung" nicht stattfinden konnte. Fünf Jahre ist das jetzt her.

Klinsmann-Elf vor WM 2006 von Italien vorgeführt

In Erinnerung bleiben auch zwei 1:4-Pleiten - immerhin gerecht verteilt auf beide Teams. Vor der WM 2006 nahmen die Italiener den künftigen WM-Gastgeber so auseinander, dass nur die optimistischsten unter den Optimisten an ein zufriedenstellendes Abschneiden der Klinsmann-Elf zu glauben wagten. Der Rest ist Sommermärchen.

Im vierten Anlauf der erste Erfolg in der laufenden Nations League: Mit dem 5:2 gegen Italien feiert Deutschland zudem den ersten Pflichtspielsieg gegen die Südeuropäer. 14.06.2022 | 8:24 min

Die italienische 1:4-Niederlage vor der EM 2016 ist zusammen mit der 2:5-Pleite aus dunkler Vergangenheit (26. November 1939) und dem 2:5 im letzten Aufeinandertreffen in der Nations League die höchste Niederlage der Squadra Azzurra gegen die DFB-Elf.

Rekordmarken von Matthäus und Binder nicht gefährdet

Was ist also zu erwarten in den beiden anstehenden Spielen? Rekordnationalspieler wird niemand. Das ist mit 150 Spielen immer noch Lothar Matthäus, der Heiner Stuhlfauth mittlerweile abgelöst hat. Auch die Bestmarke von Franz Binder, der mit fünf Treffern bisher die meisten Tore gegen Italien geschossen hat, kann kaum eingeholt werden.

Es sei denn, Tim Kleindienst erwischt einen guten Abend und schießt das Nations-League-Viertelfinale 2025, den Klassiker Italien gegen Deutschland, in die Liste der erinnerungswürdigen Begegnungen.