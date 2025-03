Leon Goretzka überzeugt gegen Italien - Comeback des Jahres

Hoch oben unter dem Dach des gewaltigen Giuseppe-Meazza-Stadions lebten deutsche Anhänger ihr Hochgefühl aus: Auf den Singsang "Oh wie ist das schön" folgte im Stakkato: "Auswärtssieg, Auswärtssieg". Die Fußball-Kathedrale leerte sich an diesem ersten Frühlingsabend des Jahres bereits schlagartig, als im dritten Rang am Ende alle schwarz-rot-goldenen Fähnchen in die Höhe gingen - und sich die Nationalmannschaft um ihren großartigen Kapitän Joshua Kimmich für die Unterstützung im Viertelfinalhinspiel der Nations League bedankte.

Das schwer erkämpfte, letztlich aber verdiente 2:1 gegen Italien im sportaffinen Mailänder Stadtteil San Siro - der erste Erfolg auf italienischem Boden seit einem 2:1 in Avellino im Februar 1986 noch unter der Anleitung von Franz Beckenbauer - offenbarte Lernfähigkeit und Widerstandskraft einer DFB-Auswahl, die auch im Retro-Look an ihren Fortschritten unter Bundestrainer Julian Nagelsmann schuftete.

Missratene Versuchsanordnung in der ersten Hälfte

Wir waren nicht perfekt in der Struktur, kamen zu wenig in Ballbesitzphasen und in die torgefährlichen Räume.

Ausgerechnet der 16 Monate nicht mehr berücksichtige Leon Goretzka verkörperte bei seinem Comeback die "Stehaufmännchenqualität". Nagelsmann kürte den in der zweiten Halbzeit auf die Zehner-Position geschobenen Mittelfeldmalocher nach einem "Top-Top-Spiel" umgehend zu seinem "MVP" - den "Most Valuable Player", den wertvollsten Spieler. Mit höchster Entschlossenheit hatte der 30-Jährige nach Kimmich-Ecke die Kugel zum Siegtreffer ins Tor geköpft (76.).

Ein Vorbild für junge Generationen

In seinem dritten Länderspiel legte Oliver Baumann eine exzellente Leistung hin. Der mit Sprechchören gefeierte 34-Jährige war erst am Tag zuvor offiziell zur vorläufigen Nummer eins ernannt worden. Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte sich für die nicht ganz unumstrittene Beförderung des im Abstiegskampf mit der TSG Hoffenheim steckenden Keepers bestätigt fühlen. Die Leistung gegen Italien habe ihn aber nicht überrascht, "weil ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Torwart ist und gute Ruhe hat. Er hat zwei Topchancen entschärft, die er nicht halten muss, das ist extrem wichtig als Torwart. Er ist extrem wach im Kopf. 'Note 1', steht wahrscheinlich im Liveticker."

Nagelsmann sah darin sogar ein Beispiel für jüngere Generationen: "Es ist generell ratsam im Leben, nicht immer alles sofort hinzuwerfen. Wir werden durch das Swipe-Leben dazu gebracht, schnell was Neues zu machen, wenn das Alte nicht so gut ist. Ich gehe in der F-Jugend ins Training, es regnet - und ich mache lieber Hallensport." Da habe ein Profi bewiesen, "dass es sich lohnt dranzubleiben, durch Täler zu gehen. Sein cleverster Move war, dass er nicht immer alles kommentiert hat und ruhig geblieben ist."

Vorsprung ist kein Ruhekissen fürs Rückspiel

Dennoch ist erst der erste Teil des Weges zurückgelegt, um erstmals in der Geschichte des jungen Wettbewerbs das Final Four zu erreichen und Anfang Juni in München und Stuttgart auszurichten. Natürlich machte Nagelsmann keinen Haken ans Rückspiel in Dortmund (Sonntag um 20:45 Uhr/RTL), gestand aber: "Aus Trainersicht würde ich sagen: 50 Prozent, weil es das erste Spiel war. Ein Mathematiker würde sagen: Was ist das für ein Quatsch, weil wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weiterzukommen." Gleichwohl bleibe das Resultat gefährlich, warnte Nagelsmann: "Italien schießt ein Tor - und es ist Ausgleich."