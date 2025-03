Nations League: DFB-Team dreht Partie in Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Italien mit 2:1 (0:1) gewonnen. In Mailand trafen Joker Tim Kleindienst (49.) und Leon Goretzka (76.). Sandro Tonali hatte die Squadra Azzurra in Führung gebracht (9.). Das Rückspiel findet am Sonntag in Dortmund statt (20:45 Uhr).