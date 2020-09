Bernd Leno (28) vom FC Arsenal erhält den Vorzug vor Kevin Trapp, der beim 1:1 gegen Spanien gespielt hatte. "Das haben wir so besprochen", sagte Bundestrainer Joachim Löw, dem bis auf den abgereisten Kai Havertz alle Spieler zur Verfügung stehen. Havertz war am Freitag aus dem DFB-Hotel in Stuttgart abgereist, um seinen Wechsel von Bayer Leverkusen mit einem mutmaßlichen Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro in die Premier League zu finalisieren.