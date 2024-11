DFB gibt Entwarnung: Kapitän Kimmich fit fürs Ungarn-Spiel

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zunächst weitere Untersuchungen abwarten wollen, bevor er über einen Einsatz seines Kapitäns gegen Ungarn befinden wollte. Am Sonntag kam dann vom DFB Entwarnung. Joshua Kimmich kann in Ungarn sein 97. Länderspiel bestreiten. Mit ihm als Kapitän ist die DFB-Elf in bislang fünf Spielen noch ungeschlagen.