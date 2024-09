Nations League: PSV Eindhoven ist Oranjes neue Kaderschmiede

Der in Amsterdam geborene Johan Cruyff führte in den 70er Jahren Ajax Amsterdam zu drei Triumphen im Europapokal der Landesmeister. Der geniale Spielmacher prägte Hollands Nationalteam, das bei der WM 1974 in Deutschland spielerisch brillierte. Nach der 2016 verstorbenen Legende ist auch die Arena benannt, in der sich nun in der Nations League mal wieder die Niederlande und Deutschland (Dienstag 20:45 Uhr) zum Prestigeduell begegnen.