Nations League: Schmeißt Ralf Rangnick in Österreich hin?

Ralf Rangnick begrüßte jeden einzelnen seiner Schützlinge überaus herzlich beim Wiedersehen im Hotel in der Wiener Ringstraße. Doch der Schein trügt. Vor dem östlichsten Länderspiel in der 122-jährigen Geschichte des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) am Donnerstag in Kasachstan in der Nations League gibt es gewaltigen Zoff hinter den Kulissen.