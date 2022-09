Spaniens Fußballer haben Portugal mit einem späten Tor den letzten verbliebenen Platz beim Finalturnier der Nations League entrissen. Dank des Treffers von Álvaro Morata (88. Minute) setzten sich die Spanier am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) in Braga durch und sicherten sich so die Teilnahme am Final Four im nächsten Jahr. Es war der erste spanische Sieg beim Nachbarn seit 19 Jahren.