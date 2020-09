Bundestrainer Joachim Löw baute seine Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Spanien auf zwei Positionen um: Bernd Leno hütete wie angekündigt statt Kevin Trapp das Tor, Matthias Ginter rückte für Emre Can in die Dreier-Abwehrkette. Die Schweiz setzte mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo (alle Gladbach), Manuel Akanji (BVB), Djibril Sow (Frankfurt) und Renato Steffen (Wolfsburg) auf gleich sechs Bundesliga-Profis in der Anfangsformation. Dazu kamen mit Ricardo Rodriguez, Haris Seferovic und Granit Xhaka drei Spieler, die früher in Deutschland ihr Geld verdienten. Eingewechselt wurde zudem noch der Frankfurter Steven Zuber und Ruben Vargas vom FC Augsburg.