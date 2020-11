DFB-Team erhält Lehrstunde in Spanien

0:9 gegen ENGLAND in Oxford, 13. März 1909

0:6 gegen ÖSTERREICH in Berlin, 14. Mai 1931

0:6 gegen SPANIEN in Sevilla, Nations League, 17. November 2020

3:8 gegen UNGARN in Basel, WM-Gruppenphase, 20. Juni 1954

0:5 gegen ÖSTERREICH in Wien, 13. September 1931