Nach dem Abbruch des Nations-League -Spiels zwischen Rumänien und dem Kosovo wird auf eine Entscheidung des europäischen Fußball-Verbandes UEFA gewartet. In der Nachspielzeit der Partie am Freitagabend in Bukarest hatten die Gäste geschlossen das Feld verlassen. Berichten zufolge reagierten sie damit auf Provokationen von rumänischen Fans, die auf den Tribünen "Serbien"-Schlachtrufe anstimmten.

Spanien hat sich mit einem Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten Dänemark in der Nations League den Sieg in Gruppe 4 geholt. Die Südeuropäer gewannen knapp mit 2:1.

Laut UEFA-Reglement drohen Kosovo Sanktionen

Zum Zeitpunkt des Abbruchs in der achten Minute der Nachspielzeit hatte es 0:0 gestanden. Auf der Webseite der UEFA werden in der Gruppe C2 Rumänien (12 Punkte) als Tabellenerster und der Kosovo (9) als Zweiter weiter mit vier statt fünf Spielen geführt.

Kosovo beklagt fehlenden Respekt der Fans

Am Montag empfängt der Kosovo im letzten Gruppenspiel Litauen, Rumänien trifft auf den Gruppen-Dritten Zypern (6). Schon am kommenden Freitag werden die Playoffs ausgelost, an denen auch die Gruppenzweiten der Liga C beteiligt sind. Bis dahin muss die UEFA entschieden haben.