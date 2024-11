Nations League: Die neue Euphorie um Italiens Fußballer

Italien hatte zuvor am 5. Spieltag mit einem 1:0 in Belgien schon den Einzug ins Viertelfinale klargemacht - und einen Punktsieg gegen Italiens neuen Sport-Helden Jannik Sinner gelandet. Sieben Millionen TV-Zuschauer zog das Team von Trainer Luciano Spalletti in seinen Bann, knapp vier Millionen Menschen mehr als Sinner, der bei den ATP Finals in Turin gleichzeitig gegen Daniil Medwedew begeisterte.