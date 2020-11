Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich auf der Pressekonferenz des DFB-Teams am Montagnachmittag in Sevilla von der Nachricht überrascht. "Die Testungen am Freitag und Samstag vor dem Spiel waren ja alle negativ. Der Arzt hat uns versichert, dass wir keine Angst zu haben brauchen: Denn wenn jemand am Spieltag getestet wird, ist er nicht infektiös", sagte Löw vor dem Nations-League-Spiel gegen Spanien am Dienstag (20:45 Uhr).